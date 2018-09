Gino Pesaressi: "No es un retroceso volver a un reality"

Gino Pesaressi, quien forma parte del nuevo formato de entretenimiento de ATV, ‘Combate, el origen del origen’, que está a cargo de las productoras Cathy Sáenz y Marisol Crousillat, se pronunció sobre su retorno a los realities. “Me siento súper feliz. No pensé nunca volver a un programa de este formato (reality), pero con la llamada de Cathy era imposible que diga que no, porque no solo me propuso el cambio del formato, sino también se vienen cosas muy interesantes", mencionó.

"Soy una persona de riesgos, así que el no lo los toma, no tiendes a tener dos oportunidades”, acotó Pesaressi, quien resaltó que su regreso a un reality de competencia no es un retroceso en su vida.“Mucha gente puede pensar que es un retroceso para mí, pero no, porque es una gran oportunidad para hacer cosas distintas, así que me siento muy feliz de estar en el nuevo formato de ‘Combate’”.

De otro lado, también se pronunció sobre las sonadas copias de secuencias y juegos que viene haciendo ‘Esto es guerra’ de ‘Combate’. “Es que siempre están a la par, de alguna manera siempre han intentado predecir lo que va ser el resto para intentar quemar las ideas”, dijo.

Cabe mencionar que desee que se estreno el nuevo formato de reality en el que también participan Mario Hart, Gio Assereto, entre otras figuras está a puertas de entrar en la lista de los diez programas más vistos en el ranking general.