¿Nicola Porcella simpatiza con el fujimorismo? Video causa polémica antes de elecciones

Su posición antes del domingo 7 de octubre. A puertas de realizarse las Elecciones Municipales 2018, el 'guerrero histórico' de 'Esto es Guerra', Nicola Porcella, compartió un video a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que ya causa polémica en la plataforma de fotos y videos.

En el video que publicó Nicola Porcella en su cuenta de Instagram se puede ver a la expareja de Angie Arizaga caminando por las calles de Miraflores, distrito donde reside, luego de hacer una compras. En la grabación que hizo con su celular se puede apreciar que el integrante de 'Esto es Guerra' tiene en su mano una rosa de color blanca y un volante que pertenece al partido Fuerza Popular.

Nicola Porcella se encontró con los simpatizantes del candidato a la alcaldía de Miraflores por Fuerza Popular, Jacques Rodrich, quienes le entregaron un obsequio, la rosa, para su madre. Esto fue lo que pronunció tras el 'gesto' que tuvieron con él.

"Mira, me he venido a comprar con el gordo y mira lo que me han dado, una florcita para mi viejita aquí en Miraflores. El candidato Jacques Rodrich, a la alcaldía de Miraflores, nos ha regalado esto y me gusta el lema gordo. 'Vivimos bien, pero podemos vivir mejor'. Se ganó mi voto. Qué buen gesto".

Al final del video compartido en Instagram, el guerrero Nicola Porcella manifestó que el fujimorista Jacques Rodrich tiene su voto sólo por el gesto que tuvo para su madre. Aquí les compartimos el material expuesto en la plataforma favorita de los personajes de la farándula local.