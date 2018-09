Yo Soy: Katia Palma no se calla y arremete contra Ricardo Morán y Magdyel Ugaz tras pelea

Aclararon el incidente. En la última edición de 'Yo Soy', los conductores del show de talento que presenta Latina, Karen Schwarz y Adolfo Aguilar, iniciaron el programa de una manera distinta. Ellos, acompañados de los imitadores en competencia, se pronunciaron sobre el enfrentamiento que se vivió en vivo por la presentación del imitador de Juan Gabriel. Esto ocasionó que Magdyel Ugaz y Ricardo Morán tengan un fuerte intercambio de palabras.

Algunos imitadores de 'Yo Soy' fueron convocados para que se manifiesten y den su opinión por los recientes acontecimientos que ocurrieron en el programa. Los dobles de Paulina Rubio, El Lobo y la sociedad privada, Mon Laferte y El Gran Combo dividieron sus opiniones. Algunos a favor de Ricardo Morán, y otros se pusieron del lado de Magdyel Ugaz.

Quien también dejó notar su fastidio fue la actriz cómica Katia Palma, quien no dudó en decir que ella prefería no opinar por la discusión que se vivió en 'Yo Soy', detallando que los terceros salían sobrando en ese tema. "Este es un programa de concurso y talento, lo que opinen mis compañeros... Lo que ayer pasó, para mí no tiene sentido, cada uno tiene su punto de vista. El escenario resiste cualquier cosa, pero depende del formato en el que estemos".

Por su parte, la cantante Maricarmen Marín no tomó postura frente a un miembro del jurado en especial, especificando que ella ama el programa. Incluso, Mario, el imitador de Juan Gabriel, comentó en vivo que él 'amaba' a Ricardo Morán por como era y agradeció a Magdyel Ugaz por defenderlo de los comentarios que se expusieron en 'Yo Soy'.