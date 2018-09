Mamá de Angie Jibaja se quiebra en vivo y pide ayuda en 'Válgame Dios' [VIDEO]

'Válgame Dios' sorprendió a los televidentes con un extenso programa dedicado al problema que afronta Angie Jibaja, quien habría sufrido una recaída en las drogas tras la viralización de unas imágenes en Instagram. Ante lo sucedido, su mamá decidió salir a la luz y terminó quebrándose en vivo al hablar sobre la situación de su hija.

El programa de Latina expuso las imágenes en televisión nacional, donde se ve cómo la modelo habría estado fumando. Al ser consultada al respecto, Angie aclaró que está totalmente "limpia" porque ya la desintoxicaron, pero su pareja sería consumidor.

Tras el revuelo que generó la 'chica de los tatuajes' su mamá decidió salir a la luz y hablar sobre el problema que vive su hija, además terminó quebrándose en vivo y pidió ayuda a las personas que están a su alrededor para que logre salir limpia de la situación que actualmente enfrenta.

"Ella sabe lo que yo pienso. Me gustaría que esté bien, que tenga un buen trabajo, que haga sus dos tratamientos porque es muy importante para su futuro", dijo la mamá de Angie Jibaja, quien terminó llorando durante la trasmisión al recordar el duro episodio que pasa su hija.

La progenitora también envió un mensaje a sus nietos, a quienes "ama y extraña". "Angie no quiere leer mis watsapps, porque no me quiere leer. Siempre le estoy diciendo las cosas que debe hacer, sé que pone mucho de su parte, pero lamentablemente con quien anda...", dijo la mujer en vivo.

La mamá de Angie también aseguró que su hija dejó de fumar, pero su pareja sí fumaría, por lo que no sería de ayuda para su tratamiento, por lo que mostraría su rechazo a la relación.

Negación de Angie