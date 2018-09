Los nuevos aires de Nataniel

Tras ochos años en la serie ‘Al fondo hay sitio’ y de su fugaz paso por ‘Pensión Soto’, Nataniel Sánchez hizo maletas y antes de que termine el 2017 se instaló en Barcelona. “Soy una persona que no para y no me gusta estar en una zona de confort, siempre invito a que la gente se mueva y se arriesgue porque es maravilloso lo que se encuentra”, nos dice al hilo telefónico. Cuenta que este año se ha dedicado a su crecimiento profesional con talleres de teatro, canto, danza y demás. Sin embargo es momento de volver. En noviembre retornará al país donde la espera una ‘prueba de fuego’, nada menos que su debut en el cine.

- ¿Cómo te sientes ante este reto?

- La palabra contenta me queda chica. Me siento afortunada y bendecida de tener esta oportunidad de hacer cine que era lo que esperaba. Creo mucho en Dios y sabía que el proyecto iba a llegar en el momento que tenía que llegar.

- ¿Qué rol vas a tener en la cinta que dirige Carlos Landeo?

Se trata de una comedia romántica que voy a protagonizar. Mi personaje tendrá interacción con animales, y me entusiasma porque los amo. Es más, voy a ser la primera en cuidar que estén súper protegidos en las grabaciones. La cinta también tiene otros mensajes como conocerte a ti mismo, seguir tus sueños y entender que todos tenemos diferentes aspiraciones en la vida y no tenemos que seguir el ciclo que nos impone la sociedad, ir a la universidad, casarte, tener hijos, etc.

- ¿Ves este personaje como una oportunidad para que el público se olvide de ‘Fernanda de las Casas’?

- Creo que la gente no va a olvidar a Fernanda nunca y en verdad lo agradezco, esa serie ha sido una experiencia maravillosa en mi vida. La gente lo guarda en sus corazón y espero que lo que venga también lo guarden en su corazón. Que tengan a Nataniel con mil personajes en sus corazones me haría muy feliz.

- Dentro de tus talleres te has enfocado también a la música, ¿tienes planes de impulsar tu carrera en esa faceta?

- Sí, además de teatro y técnicas de entrenamiento, tengo clases de canto, de piano y danza. La idea no es lanzarme como cantante, aunque no descarto nada, pero a mi me encantan todas las maneras de comunicar que sean a través del arte y la música. A mi retorno a Lima voy a presentar también mi show infantil para finales de año.

- Hace unos días utilizaste tus redes sociales para denunciar que fuiste tratada como un objeto sexual a raíz de una foto con un amigo, ¿recibiste el apoyo de tus seguidores?

- Sí, me indignó y me decepcionó ver la libertad y la naturalidad con la que se maneja el machismo en nuestra sociedad. De los 74 comentarios que habían, 70 estaban enfocados en el género. Habían comentarios como ‘metele un gol de media cancha’ entre otros que no quiere reproducir porque son demasiado morbosos. Algunos dirán que soy una exagerada pero felizmente sí recibí el apoyo tanto de hombres como de mujeres. Creo que las autoridades se tienen que preocupar más por la educación desde el colegio y en las familias de cada uno.

- ¿De qué manera crees que podemos contribuir nosotros como seres humanos a erradicar esa violencia de género?

- Como adultos podemos empezar a tomar conciencia sobre qué cosas no son normales. Por ejemplo empezar por analizarnos y reflexionar en qué momentos tenemos pensamientos machistas, tanto hombres como mujeres, y empezar con el cambio.

- ¿Te interesa tentar en algún cargo público?

- Jamás. Me parece que terminaría loca. Creo que nosotros los artistas, como comunicadores que somos, tenemos una gran responsabilidad y un gran poder al tener la alternativa de alzar nuestra voz en todos los ámbitos. Pero por lo demás, zapatero a sus zapatos. De la decisión de otros compañeros de postular a cargos públicos prefiero no comentar.

- ¿Y en el plano personal cómo te va?

- Soy una pesada pero de mi vida privada no hablo. Me parece que es bonito que la gente esté conmigo a través de mi carrera. Estoy segura que me desean toda la felicidad para mi vida privada, pero entienden que no la voy a compartir.