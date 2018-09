Angie Jibaja descarta consumo de drogas tras difusión de perturbadoras fotos [VIDEO]

En la reciente emisión de 'Válgame Dios', Angie Jibaja quedó expuesta en redes sociales con fuertes fotografías que detallarían que la modelo habría recaído en las drogas. La 'Chica de los tatuajes' culpó a sus detractores que buscan hacerle quedar mal ante la sociedad.

Las imágenes difundidas en Instagram habrían sido tomadas por personas cercanas a Angie Jibaja, quien aparentemente sucumbió en el mundo de las fuertes drogas. No obstante, la modelo hizo su descargo en el programa que conduce Rodrigue González y Gigi Mitre.

"Quién dice que esta es mi casa...Esto, como te digo, está permitido en muchos países, pero de que fume en mi casa, no. No es mi casa, esa sí soy yo, ergo no es mi casa", explicó Angie Jibaja en la primera parte de la entrevista de 'Válgame Dios'.

Todo inició por la alerta de un usuario de redes sociales que le advirtió a Rodrigo González para que revise las historias de Instagram del cuñado de Angie.

"Rodrigo González 'Peluchin', mira el Instagram del cuñado de Angie Jibaja. 'Ahí fumando y drogados con ella, hagan algo, pobres niños, no vale defender más'", explicó el cibernauta con referencia a las publicaciones que pusieron en evidencia a Angie Jibaja.

Por su parte, Angie Jibaja negó rotundamente que haya recaído en alguna adicción con las drogas y adujo que sus detractores no le quieren ver surgir.

"Gente mala, gente realmente mala que no quiere ver que uno salga adelante. Estoy perfectamente bien, estoy trabajando, tengo un proyecto gigante", argumentó para suprimir las fuertes acusaciones en su contra.

Finalmente, Angie Jibaja detalló que está desintoxicada, feliz y renovada para seguir con sus proyectos que tiene en mente.