Gabriel Soto rompe su silencio y le deja contundente mensaje a Geraldine Bazán [VIDEO]

Gabriel Soto no pudo mantenerse en total hermetismo frente a las declaraciones de su ex Geraldine Bazán, quien manifestó que el padre de sus hijos aún no encuentra la mujer correcta e inteligente que podrá relacionarse con sus retoños. No obstante, el actor rompió su silencio y le dio tremenda respuesta a la presentadora mexicana.

Tras confirmarse la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, actriz de origen ruso, Geraldine Bazán se refirió con un mensaje subido de tono a la nueva conquista del actor. Sin embargo, Soto en una reciente rueda de prensa aclaró la situación y dijo lo siguiente sobre su ex.

"Ya basta de faltarnos el respeto como seres humanos. La gente juzga, creo que nadie es Dios para juzgar, mas sin no saben cómo pasaron las cosas. Les recuerdo que la vara con la que miden, con esa misma serás medidos", expresó Gabriel Soto a diversos medios mexicanos.

Gabriel Soto respondió enérgico tras el siguiente mensaje que Geraldine Bazán dejó en su Twitter . "Lo que dije fue… En el momento en que padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, no es el caso aún", escribió la actriz en redes sociales.

De otro lado, cuando los periodistas le preguntaron a Gabriel Soto sobre su situación actual, él respondió esto: "Todo muy bien (en su romance), muy contento (con Irina Baeva); muchas gracias".

Por su parte, una de las videntes mexicanas más mediáticas se pronunció sobre el particular dejando a más de uno 'helado' con su predicción respecto a Gabriel Soto e Irina Baeva.

"Gabriel cambió de lugar en el amor, yo veo que se casa con esa niña para el 2019 y tendrán a una preciosa bebé", vaticinó Mhoni Vidente.

Hasta el momento, Irina Baeva aún no se ha pronunciado sobre el particular y a preferido mantenerse con perfil bajo, dejando a su pareja Gabriel Soto que aclare la situación con respecto a lo que viene sucediendo entorno al dilema Soto-Bazán, quienes no se han divorciado.