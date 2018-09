Angie Arizaga se emociona hasta las lágrimas por sorpresa de cumpleaños [VIDEO]

Angie Arizaga se encuentra soltera. Pese a no gozar del amor de una pareja, la modelo peruana recibió el cariño y afecto de las personas que la quieren por motivo de su cumpleaños número 27.

A través de Instagram y de otras redes sociales, se dio a conocer cómo fue la fiesta sorpresa que los amigos, padres y hermanos de Angie Arizaga le hicieron por esta fecha especial, en la que no estuvo presente Nicola Porcella, su expareja.

En los diversos videos se puede ver que la popular ‘negrita’ no pudo ocultar su felicidad, incluso se emocionó hasta romper en llanto por la fiesta sorpresa que se hizo en su departamento.

A esta celebración estuvieron varios famosos, entre ellos Paloma Fiuza, Michelle Soifer, Kevin Blow, Choca Mandros, el productor de EEG Peter Fajardo y Juan Carlos Orderique, con quien conduce el programa ‘La previa’.

"Están aquí las personas que más quiero. De verdad no me esperé verlos a todos aquí y de verdad que los quiero mucho a todos, muchísimas gracias por estar conmigo", manifestó una Angie Arizaga muy sorprendida.



Asimismo, Angie Arizaga afirmó que se encontraba con las personas que necesitaba y no había "nadie más". Al parecer fue una indirecta para el participante de 'Esto es Guerra'.

La expareja de Nicola Porcella también se dio tiempo para celebrar esta fecha especial con sus más fieles seguidores.

No solo eso. Angie Arizaga se volvió tendencia con el hashtag #HappyDayAngieArizaga, donde sus seguidores le dejaron innumerables saludos de cumpleaños, además de algunas sorpresas.