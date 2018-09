Patricio del Río y Cecilia Valenzuela se enfrentan en Twitter por conversaciones privadas

El caso Úrsula Letona, quien tildó de “porquería” las reformas del Ejecutivo, generó todo un debate en las redes sociales. Mientras que algunos cibernautas señalaron que la congresista tiene razón en alzar su voz de protesta por haberse divulgado una conversación que sostuvo por WhatsApp, mientras que otros argumentaron que fue correcto la difusión del diálogo porque es de “interés público”.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Cecilia Valenzuela estuvo de acuerdo que el diario Perú 21 haga público la conversación que Úrsula Letona tuvo aparentemente con su lideresa Keiko Fujimori sobre los proyectos de reforma constitucional que el Ejecutivo contempla someter a referéndum.

“Lo publicado es de orden político, entre dos políticas poderosas y en el recinto parlamentario, el espacio más político del país. Letona llama ‘porqueria’ a una de las propuestas de reforma del Ejecutivo. Todo es de interés público. Jamás hubiéramos publicado una conversación íntima”, señaló Valenzuela, sin imaginar que otra periodista le respondería.

“Bueno Chichi, en este punto no estoy de acuerdo contigo. Podemos discrepar. Creo que para violar la privacidad de alguien tiene que evaluarse la relevancia del hecho. Que a Letona los proyectos le parezcan una porquería no es novedad. Eso nomas”, manifestó Patricio del Río. Su comentario tuvo una rápida respuesta.

Los ánimos se caldearon cuando Cecilia Valenzuela sintió que Del Río estaba difamando al decir que “para violar la privacidad de alguien tiene que evaluarse la relevancia del hecho”.

“Discrepa cuanto quieras pero no difames. Nadie ha violado la privacidad de Letona. En un recinto público ella tenía su pantalla al alcance de un fotógrafo y escribía sobre un tema estrictamente político. Nunca publicaría una conversación íntima, eso sí es privado. Cuidado”, sostuvo.

Patricio del Río y Cecilia Valenzuela continuaron con sus discrepancia en Twitter. “Tranquila. Meterse en conversaciones privadas es una violación a la privacidad. Acá y en la China. Descansa y repito nadie te está firmando. Saludos”, respondió la comunicadora de RPP. “Creo que la tiene que calmarse y descansar eres tú. No entiendo que me tienes que firmar”, señaló la exfigura de Latina. Difamando. Me alegra que ya te estés riendo en lugar de regañar”, aclaró su colega.

Cabe resaltar que todo terminó alturadamente. Pero lo que también sorprendió fue uno de los mensajes de Mónica Delta, quien tomó partido por Patricia del Río. “Comentario acertado de @padelriol sobre los límites que debemos tener los periodistas, cuando no se trata de asuntos de interés público, ni relevantes para la discusión pública. El Whatsaap de @UrsulaLetonaP @RPPNoticias”, sostuvo Delta, quien también obtuvo respuesta de Valenzuela.

“Lo que conversan dos políticas poderosas sobre la reforma política del Ejecutivo (a la que llama porquería, es decir, excremento) en la comisión de Constitución del Congreso, ¿No es de interés público?”, preguntó la periodista sin tener respuesta de la figura de Latina.