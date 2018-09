Ryan Reynolds venderá ginebra en aviones de magnate

Convertido en todo un empresario, el actor Ryan Reynolds ha encontrado la mejor manera de hacer negocios y promocionar su marca de ginebra. El protagonista de Deadpool se asoció con el magnate y fundador de Virgin, Richard Branson para distribuir su licor a través de su compañía aérea. "¡Creo que es justo decir que hoy, señor Richard, estamos haciendo historia corporativa!", anunció el intérprete a través de un video en su cuenta de Instagram donde se luce junto al multimillonario.

Como era de esperarse, el video se convirtió en una sensación y hasta ayer acumulaba casi un millón y medio de reproducciones y más de dos mil comentarios. Además, ha sido muy alabado por la broma que ambos han querido gastar a los usuarios. Mientras que Reynolds anuncia la colaboración como un nuevo proyecto conjunto, el empresario británico quiere aclarar que solo se trata de una fusión esporádica. “En Aviation (la marca de ginebra de Reynolds) queremos hacer la mejor ginebra del mundo. Para maximizar el valor de nuestros accionistas, estamos felices de anunciar que Virgin Athlantic y Aviation se fusionan”, dice el actor mientras aplaude.

Entonces, Branson lo interrumpe diciendo: “Bueno, en realidad, Ryan, esto es más un anuncio de una asociación. Virgin Athlantic ahora va a servir la ginebra Aviation”. “Si, si…al principio”, le contesta Reynolds que, sin perder la sonrisa, anuncia en primicia el nombre de la empresa fusionada. “Será AviaVirginAtion”, dice el actor, y es ahí cuando Branson se levanta y se desaparece de la imagen aparentemente molesto.

Fuera de bromas, Reynolds, quien compró la compañía de ginebra Aviation en febrero, envió un comunicado agradeciendo al magnate por la colaboración. "He sido un gran admirador de Richard Branson y Virgin durante años. Para Aviation ser elegida como la ginebra preferida por una marca tan icónica y esencialmente británica es todo un honor. Esperamos servir a los huéspedes de Virgin Atlantic en los próximos años y, en una nota personal, sir Richard ha prometido enseñarme la diferencia entre ingresos y ganancias, así que estoy más que entusiasmado", se lee en la misiva.

Look closely, you can spot the immediate regret on Sir Richard Branson’s face. #AviationOwner @AviationGin pic.twitter.com/KbmiMPIwRK