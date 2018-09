Yo Soy: Ricardo Morán y Katia Palma imitan debate municipal con 'amenaza' en vivo

Un momento que causó las risas de los asistentes. En la última edición del programa de imitación 'Yo Soy' se vivió un nuevo casting en vivo para buscar al nuevo talento que formará parte de la nueva temporada del show que emite Latina todas las noches.

Los miembros del jurado, Ricardo Morán, Katia Palma y Magdyel Ugaz le dieron la bienvenida al escenario de 'Yo Soy' a un joven venezolano, quien apareció para poder imitar al cantante Nacho. Luego de dar su nombre y anunciar cual era el personaje que había elegido, el participante recibió una incómoda pregunta de la actriz cómica.

Katia Palma le preguntó al imitador de Nacho si durante su estadía en Perú ya le habían robado. El cantante venezolano solo atinó a sonreír. La clown peruana recibió los comentarios de Ricardo Morán, dando a entender que no debió de soltar en vivo esa pregunta. La jurado de 'Yo Soy' respondió con lo siguiente.

"Ahora que estamos a puertas de las elecciones, yo no soy mentirosa, no soy florera. No voy a tapar el Sol con un solo dedo. Hay violencia (si), hay inseguridad (si), hay corrupción (si)". En ese momento le pregunta a Ricardo Morán, "¿usted qué va a hacer para parar la corrupción?" El director de teatro respondió "yo lo primero que voy a hacer es investigar a tu papá".

La escena que protagonizaron en 'Yo Soy' generó las risas de los asistentes, quienes tomaron con humor la parodia que hicieron sobre el debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde y Luis Castañeda Pardo, donde el primer candidato le lanzó una frase que ha sido viralizada en redes sociales. "Lo primero que voy a hacer es investigar a tu padre".