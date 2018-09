Kool and the Gang: “Divertiremos a peruanos”Selena Gómez abandona las redes sociales

La banda estadounidense que impuso la música disco y el funk en las discotecas de los 70 llegará por primera vez a Lima.

Kool and The Gang se inició en los escenarios hace más de 50 años (1964), y a lo largo de las décadas ha logrado cautivar a sus seguidores con éxitos como ‘Jungle Boogie’ (tema que los lanzó a la fama), ‘Celebration’, ‘Get Down on it’, ‘Ladie’s Night’, ‘Joanna’, entre otros, y ahora se alistan para su primer encuentro con el público peruano. “Pasó mucho tiempo, debimos venir antes, pero este es el momento. Queremos divertir a los peruanos. Sabemos que nos quieren ver así que ¡aquí vamos! Prometemos un buen tiempo de ‘Celebration’, una gran fiesta”, refirió Ronald Bell, saxofonista, compositor y miembro fundador.

Ronald junto a su hermano Robert Bell, George Brown y Dennis Tomas, todos ellos músicos originales, se presentarán el 2 de octubre en el Centro de Convenciones María Angola, en donde presentarán sus hits que ha dejado huella en generaciones. “Es cierto. La gente ha ido creciendo junto con nosotros. Quienes bailaron con nuestras canciones ahora tienen hijos que crecieron escuchándonos”, dijo. ❧

La actriz y cantante Selena Gómez abandonó las redes sociales de manera temporal, según dijo, para descansar de los comentarios negativos que no deja de recibir.

Así lo dio a conocer a través de la publicación de un selfie en su cuenta de Instagram, donde se le ve sonriendo.

Al parecer, la joven artista volvió a saturarse con toda la crítica y negatividad que circula a través de la red, más aún ella que tiene una de las cuentas más populares y seguidas en Instagram.

Los tiempos han sido duros para Selena, quien se sometió a un trasplante de riñón. “Estado de ánimo hoy: riéndome mucho. Estaba mirándome en el espejo como una idiota. Actualizó: voy a tomarme un respiro de las redes sociales. Otra vez. Por muy agradecida que esté del altavoz que estas redes ponen en nuestra voz, estoy capaz de dar un paso atrás y vivir”, añadió.❧

datos