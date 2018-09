Yahaira Plasencia revela cuál fue el peor momento de su relación con Jefferson Farfán [VIDEO]

Pese a que Yahaira Plasencia finalizó su romance con Jefferson Farfán hace varios meses, la cantante aún sigue siendo vinculada con el futbolista. La bailarina se sentó en el programa de Mónica Cabrejos en radio Capital y habló sobre varios capítulos de su vida privada, como su relación con el futbolista.

La joven cantante reveló que llegó a sentirse “minimizada” durante el tiempo que estuvo con el futbolista. “Yo no sabía que me iba a enamorar de un hombre tan famoso, futbolista. Yo lo veía jugar en mi casa, imagínate de un momento a otro se dio. Era como que raro. Lo que le molestó a mucha gente es que (yo) era una chica simplona para un hombre top. Me sentí minimizada”, dijo Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia jamás imaginó que iba a estar con un futbolista y más aún la repercusión que tuvo a nivel nacional su relación amorosa. Sin embargo, considera que ese era el destino que Dios le tenía preparado.

“Yo buscaba ser una artista conocida no de la forma en que se dio, pero Dios tenía algo destino para mí… Siento que Dios tiene un camino designado para todas las personas”, comentó la salsera.

Finalmente, Yahaira Plasencia manifestó que tras una vida agitada en el medio del espectáculo aprendió a conocer a las personas. “La gente puede decir muchas cosas que no son cierta. He aprendido a conocer a las personas y no juzgar antes”, agregó.