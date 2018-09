Festival En Órbita anuncia pre party exclusivo

Una gran noticia para todos los asistentes al Festival En Órbita, que llegará por primera vez a nuestro país el próximo 21 y 22 de noviembre para presentar lo mejor de la música alternativa, con un line-up liderado por la banda Thee Oh Sees (EE. UU.), SUUNS (Canadá) y Yonatan Gat (Israel), y es que la organización ha anunciado a través de sus redes sociales un pre party exclusivo para todos los asistentes al evento.

Se trata de una fiesta exclusiva que tendrá lugar este 31 de octubre en el Rooftop del restaurante Plaza San Martín, con la presentación especial del DJ holandés Makam, el dúo de dreampop experimental Laikamorí, la artista electrónica Lara Nuh, la reconocida DJ peruana Orieta Chrem, la DJ y artista visual Valicha y el DJ Rodrigo Villanueva, quienes compartirán dos escenarios en la fecha que se suma al Festival.

De esta manera, quienes adquieran su entrada para el 21 y 22 de noviembre podrán también ingresar al pre party del Festival En Órbita este 31 de octubre. Asimismo, quienes quieran asistir solo a la fiesta de Halloween, podrán adquirir su entrada a través de la plataforma de Joinnus.

Vale la pena recordar que el Festival En Órbita nació en Santiago de Chile hace dos años y ya cuenta con una edición en Nueva York (EE. UU.), donde ha presentado bandas y músicos de la talla de The Sonic, Os Mutantes, The Dandy Warhols, Cigarettes After Sex, Lee Ranaldo, Damo Suzuki, Los Mirlos, etc. Se trata de una experiencia ambientada en el mundo espacial de los años 50 y 60 que reúne lo mejor de las nuevas tendencias musicales del mundo.

Las entradas, válidas para los dos días del festival y también para el pre party del 31 de octubre, ya están a S/. 150 en Joinnus.com.

Para la compra de entradas ingresar AQUÍ.

*Precios de entradas Pre-Party:

Preventa En Orbita: S/50 (hasta el 15 de octubre o agotar stock)

Venta regular: S/70 (hasta el 31 de octubre o agotar stock)

Puerta: S/90

*Precios incluyen comisión de ticketera e IGV.