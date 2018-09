Exchico reality inicia su carrera hacia la internacionalización [VIDEO]

Italo Vivar no se duerme en sus laureles pues se prepara una gira a Bolivia que realizará en noviembre. De esa manera, el ex 'chico reality' que pasó por las filas de Combate da su primer paso en busca de la internacionalización. Y es que su más reciente tema titulado Sorry (la versión salsa del reconocido tema de Justin Bieber) que grabó con el sonero cubano Yosuany viene sonando fuertemente no solo en nuestro país, sino en Bolivia también. “Cada paso que doy está rindiendo sus frutos, eso me mantiene motivado y feliz. Ahora se viene la gira en Bolivia, lo cual me alegra mucho, pero también quiero tener un encuentro con el público peruano, por eso daré inicio a una promoción en Lima que será en Plaza Norte, Mall Bellavista y Mega Plaza", refirió.

Vivar, quien cuenta con el respaldo de las emisoras locales, ya grabó el videoclip de Sorry, el mismo que ha sido protagonizado por la la modelo Rocío Miranda. "Me he preocupado por hacer una producción de calidad, además de Rocio Miranda, participan 18 modelos más. El clip ya fue estrenado y una de mis metas es poderlo meter en la cadena Ritmoson. Quiero que un peruano vuelva a ser reconocido en el mercado internacional, sé que el camino no será fácil pero no me desespero. Mientras tanto, mi tema ya está disponible en las diferentes plataformas digitales", anotó el joven cantante.

Italo Vivar inició su carrera como cantante hace tan solo unos meses, sin embargo sigue nutriendo su voz, es por ello que recibe exhaustivas clases de música con un conocido tenor, además se prepara con un experimentado coreógrafo para deleitar con sus presentaciones. "No quiero que me comparen con nadie. Si uno quiere hacer música debe abrirse su propio camino sin copiar a nadie por eso que mi propuesta musical es diferente, es un tema movido y con una coreografía que va a pegar”, refiere.

Asimismo Vivar de 23 años, quien se consagró como campeón en el mundo del fisiculturismo en la categoría amateur en el Mister Perú 2018, confesó que el físico es importante, pero no lo es todo para destacar en los escenarios. "El físico te puede ayudar un poco, pero el talento es lo que finalmente predomina en la carrera. Mi objetivo es que el público conozca mi talento, por eso me estoy preparando arduamente”, explicó.