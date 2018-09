FIFA: así reaccionaron los famosos frente al Premio Mejor Afición en "The Best"

¡La emoción de los peruanos no se hizo esperar! El reconocimiento a cada uno de los hinchas que gritaron a todo pulmón y nunca dejaron de creer en la blaquiroja se vio reflejado en la premiación The Best 2018 organizado por la FIFA, dándole el galardón a Mejor Afición a nuestro país y a cada uno de los asistentes en el mundial de Rusia 2018 que alentaron sin cesar. Frente a ello, Beto Ortiz, Lorena álvarez, Fernando Armas, entre otros, no tardaron en pronunciarse a través de Twitter.

"Somos la mejor hinchada. Más de 30 millones de corazones latieron por un mismo sueño, oímos y vivimos nuestro himno en una Copa del Mundo, lloramos y gritamos gol. Una muestra de que unidos somos capaces de lograr grandes cosas. Arriba Perú", expresó Lorena Álvarez en su cuenta de Twitter.

En tanto, Beto Ortiz también se pronunció sobre el particular con un mensaje muy a su estilo: "¿Cómo no te voy a queyey?", escribió en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Pilar Higashi, conductora del noticiario de ATV, hizo lo suyo en su perfil de Twitter con el siguiente mensaje: "¡Qué buena noticia! Hinchada peruana se llevó premio a la mejor afición de la FIFA".

Jazmín Pinedo también replicó la misma emoción a través de la red social antes mencionada, donde solo retuiteó la publicación de la FIFA y la premiación de The Best 2018.

De otro lado, Ferando Armas Carlo con su peculiar estilo irreverente festejó la nominación de The Best 2018 con un llamado a nuestra sociedad, la misma que necesita un cambio urgente.

"Ahora que somos la mejor hinchada del mundo, podemos ser la mejor sociedad de Latinoamérica, para empezar digo nomas #ArribaPerú", fue el polémico mensaje que Fernando Armas tuiteó.

Así como Beto Ortiz, Pilar Higashi, Lorena Álvarez, Fernando Armas, otros también hicieron lo mismo en sus respectivas redes sociales, dejando en claro que cuando se trata de una celebración todo los peruanos los viven a flor de piel.