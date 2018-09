EEG: Rosángela Espinoza y su contundente mensa tras ser eliminada del programa [VIDEO]

Indignada. La chica reality Rosángela Espinoza descargó toda su ira contra 'Esto es guerra' luego de ser eliminada en la última edición del programa de competencia, a la que ingresó en enero de este años.

La conocida 'Chica selfie' se mostró muy molesta al momento de declarar y opinar al respecto de su repentina salida del reality de competencia. Ella aseguró su decisión de no votar, para que se quede Michelle Soifer en el programa, no fue necesariamente para figurar, sino porque en realidad el 'Tribunal' era quien tenía la responsabilidad de dar la última palabra con respecto a la situación de la popular 'Michi'.

"Mi decisión era obviamente que se vaya Michelle Soifer. La decisión es del Tribunal. ¿Cómo me han eliminado tan frescamente?. Estoy compitiendo contra Karen y Alejandra. No necesito de nadie para resaltar", dijo ofuscada la chica reality.

A pesar que Michelle fue quien al final se quedó en el programa, ella no le echa la culpa. "No tiene la culpa Michelle porque fue mi decisión así como no llegó al programa", agregó la ex pareja de 'Carloncho'.

Como se recuerda, Michelle Soifer volvió al programa 'Esto es guerra' para conocer su futuro como participante en el reality y sus compañeros tuvieron la responsabilidad de decidir si ella se quedaba o no. Pero el último voto para definir si la popular 'Michi' continúe en el programa de competencia era de la conocida 'Chica selfie'.

"Por respeto al público, yo no quiero ser partícipe de esto, de dejar sin trabajo a Michelle Soifer, porque ella ya no está en el programa. No voy a ser partícipe de esto. Así que mejor me retiro y no doy mi voto, es lo más adecuado", dijo muy segura Rosángela Espinoza.