Phillip Butters asegura que responderá a 'Exitosa' con sus mejores abogados [VIDEO]

El periodista Phillip Butters amenaza con responder a Radio Exitosa con sus mejores abogados tras su despido repentino de la emisora por supuestamente haber incumplido lo establecido en el contrato laboral.

Mediante un video de Youtube el comunicador dio su descargas contra el citado medio de comunicación y explicó su verdad frente a su inesperada salida. Luego de negar haber pertenecido a la emisora radial, aseguró que tiene los mejores abogados para que se encarguen de esta controversia entre él y Radio Exitosa.

Además recalcó que nunca ha permitido que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer o decir, pues es una persona independiente y gracias a ello "tengo tranquilidad de conciencia".

"A mí no me digita nadie. Yo no tengo jefes, en ningún medio de comunicación lo he tenido. Soy una persona independiente y decente. Mis valores y personales son los que guían mi accionar en cualquier lugar de la vida. A mi nadie me va a exigir hacer barbaridades y nunca las he hecho, por eso duermo tranquilo, no sé cómo dormirán otros", aseguró el exconductor de Radio Exitosa mediante un video compartido en Youtube.

En otro momento el conductor de televisión se mostró tranquilo y dijo que "se cierra una puerta, pero se van abrir muchas". Además dijo que Dios es su mejor abogado, ya que es quien sabe más que el común de los hombres, pues "siempre me ha protegido y me ha dado la razón". Incluso mencionó una cita bíblica para demostrar su fe en el todo poderoso.

"Cada vez que alguien me ha querido hacer un daño, ha quedado dañado él. [...] Esta no va a ser ni la primera que mis enemigos me quieran meter un balazo. Tus balas a mi no me hacen daño, me fortalece. Dios es mi pastos Nada me faltará", dijo de manera enfática Phillip Butters.

Como se recuerda, el medio de comunicación publicó mediante sus redes sociales la separación del Phillip Butters por "razones estrictamente contractuales".