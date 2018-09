Se burlan de Kim Kardashian por compartir otra foto de su adolescencia

Kim Kardashian es víctima de burlas y duras críticas por compartir una nueva foto de cuando era estaba en el colegio. Algunos internautas no dudaron en señalar todas las cirugías a las que se habría sometido.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió una segunda foto en menos de una semana mostrando cómo lucía en su etapa de colegio o adolescencia, lo cuál ha provocado gran repercusión por su aspecto.

La primera instantánea publicada por la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) levantó gran repercusión entre sus seguidores y pese a lograr más de 2.4 millones de Me Gusta o Corazones, las críticas se centraron en su rostro y cuerpo, hubo quienes la acusaron de haber abusado de cirugías.

“Séptimo grado. Esta fue la primera vez que usaba barra de labios. Tiene que regresar (el color de labios)”, escribió como leyenda de su retrato.

Ahora compartió una segunda fotografía y ha provocado nuevamente un alboroto entre sus seguidores, debido que el retrato enfoca más su rostro por lo que no han dudado en mencionar sus supuestos “arreglos en el quirófano”.

“¿Ahora vas a negar las cirugías?”, “Ya no puedes ocultar que eres producto del cirujano”, “No eras tan bonita en aquel entonces”, “Totalmente irreconocible, ¿quién eres?”, “¿Quién es la joven de la foto?, porque Kardashian, no creo”, “Título de la foto: El dinero logra muchas cosas”, fueron las opiniones dirigidas a socialité.

Además de los comentarios negativos, Kim Kardashian ha sido comparada con la cantante Dua Lipa por sus fans. “El corte de Dua, pero ella es más bonita” o “La hermana perdida de Dua”, son los mensajes de internautas.