Michelle Obama casó a sus amigos de la universidad y se vuelve viral [VIDEO]

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama sorprendió al dirigir u oficializar la boda de dos jóvenes en último sábado en Chicago. Los videos que salieron tras la ceremonia se han viralizado en Internet.

Las personas que se dieron el 'sí' el último fin de semana fueron Stephanie Rivkin y Joel Sircus, vicealcalde de Chicago, según informa el medio TMZ.

Los novios son graduados de la universidad Yale (Connecticut, Estados Unidos) por lo que no sería una sorpresa que fueran amigos de Michelle Obama, por lo que le habrían pedido que sea la responsable de consumar esta unión.

Según se puede ver en el video viral, la boda fue realizada en un jardín cerca al mar, tuvo una decoración sencilla, la novia lucía un vestido tradicional blanco con un largo velo, el novio un terno color negro y la esposa de Barack Obama un conjunto de sastre vestido color oscuro.

La abogada de profesión viene promocionando una gira por diez ciudades de Estados Unidos para dar a conocer la venta de su libro de memorias ‘Becoming’. “Es sobre mis experiencias personales. Es un espacio en el que me he dedicado a reflexionar de forma honesta sobre la inesperada trayectoria de mi vida”, dijo al anunciar que este escrito será comercializado desde el 13 de noviembre.

Desde que se anunció la gira de Michelle Obama la venta de entradas fue un éxito (el costo fue de 30 dólares), incluso ha dejado en ‘Sold out’ las primeras cinco ciudades donde llegará a partir del próximo mes.

Este es el video de la boda oficializada por Michelle Obama: