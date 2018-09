Pablo Heredia, listo para debutar en cine peruano y anuncia cuatro temas

Pablo Heredia, el galán de ‘Ven, baila, quinceañera’, se muestra a la espera de su debut en el cine peruano con ‘No es lo que parece’, del director Koko Castillo. “Seré el líder de un grupo de amigos que tienen dilemas con sus parejas. Yo soy el único que está solo. Es una comedia con Jesús Alzamora y Germán Loero”, dijo sobre el estreno del 25 de octubre.

El argentino, además, anunció el lanzamiento de cuatro temas, uno de ellos con la joven actriz Flavia Laos, con quien se le ha vinculado sentimentalmente luego de su separación de Alessandra Fuller. “Flavia es mi amiga, al igual que Alondra (García-Miró). Algunos no entienden que he trabajado, convivo, almuerzo con ellas. Y no tiene nada de malo que nos vean juntos”, dijo tras la presentación de la nueva colección de Guess, firma de la cual se declaró seguidor.

“Estoy solo, soltero”, añadió para opinar sobre la posibilidad de una reconciliación con Fuller. “No tenemos casi nada de contacto, cuando uno se pelea, es mejor darse un espacio y eso es para ambos lados. Necesitamos sanar... Yo creo que no habrá reconciliación”.

Además, lamentó que se cuestione que Laos y Mayra Goñi tengan cirugías estéticas. “Si eso fuera cierto, ellas son libres de hacer lo que mejor les parezca. Necesitamos un mundo libre, lejos de críticas”.

¿Te quedas en Perú?

Si, me iba a ir a México, pero aún estamos viendo. ❧