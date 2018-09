¿Nació el amor entre Yanet García y Sebastián Yatra? [FOTOS]

Yanet García, siendo una de las conductoras más sensuales y hermosas que tiene Televisa, no tendría por qué negar la oportunidad a un hombre de sus mismas características que se fijara en ella. En esta ocasión, han surgido rumores de una posible relación que existe entre el cantante Sebastián Yatra y la 'Chica del clima'.

Recientemente, Sebastián Yatra tiene una agenda totalmente recargada promocionando su nueva película y estrenando el single que grabó junto a Mau & Ricky, no obstante, sus asuntos sentimentales no los ha dejado de lado, y el rumor que apunta a que hay algo más que una simple amistad entre el colombiano y Yanet García se ha incrementado.

¿Tienen algo de sentido estas especulaciones? Desde hace un mes, empezaron a circular diversos rumores que señalaban al colombiano como el nuevo amor de Yanet García, pero, en una reciente entrevista con la revista People en Español, Sebastián Yatra dijo lo siguiente: "No, no, no. Relación no hay. Es una niña súper querida; obviamente, mucho respeto. Solo nos hemos visto en persona una vez, pero, seguramente, la veré en alguna próxima visita por acá en el programa. Un beso y un abrazo para ella".

Para felicidad de los admiradores de Sebastián Yatra y Yanet García, ambos siguen solteros, pero no han deslindado que le den una oportunidad a sus corazones, pese a que la madre del colombiano manifestara que aún quiere ver soltero a su hijo.

"El amor llega cuando debe de llegar, y si llega la persona correcta, mi madre seguramente entenderá y le gustará. Ella lo que quiere es que yo encuentre una buena mujer, por encima de cualquier cosa. Conocer a la persona por su corazón, por sus sentimientos y que sea alguien que me quiera por lo que soy", expresó Sebastián Yatra.

Seguramente, cualquier hombre o mujer quisiera ser el dueño de los corazones de ambas celebridades, quienes, hasta la fecha, se encuentran solteros y dispuestos a darse una oportunidad en el amor.

