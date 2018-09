Paula Manzanal posa desnuda para mostrar su avanzado embarazo [FOTOS]

Paula Manzanal, exintegrante del desaparecido reality 'Bienvenida la tarde' y amiga de Stephanie Valenzuela, mostró su avanzado embarazo en Instagram con tierna sesión fotográfica.

"Mommy’s got you (mamá te tiene)", fue la corta descripción de una de las fotografías de Paula Manzanal en redes sociales.

Según se pudo ver, Paula Manzanal decidió desprenderse de toda prenda para mostrar su pancita de embarazada. En otra de las fotografías se logró observar que la modelo se recuesta en una cama y solo está cubierta por una manta de color azul.

Pero no en toda la sesión fotográfica vemos a Paula Manzanal sin sus prendas. La modelo también compartió una imagen donde vistió un elegante atuendo de color amarillo y lo lució estando sentada en una especie de trono.

Recordemos que Paula Manzanal sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al compartir un extenso mensaje, donde anunció que será madre soltera.

"Me he dado cuenta que sólo una mujer fuerte puede decidir de tomar el camino que estoy tomando. El día de hoy, no me avergüenza de decir que soy madre soltera. Estoy orgullosa que puedo probarle al mundo y a mi hijo que soy más fuerte que cualquier otra persona", expresó Paula Manzanal en Instagram.

"En el momento que decidimos no terminar con la vida de un pequeño feto y aceptamos tomar dos roles en la vida (el de madre y padre) es el momento en el que Dios te llena de valentía y bendición con todas las fuerzas que mereces y necesitas. No diré que es fácil, pero te puedo asegurar que valdrá la pena", añadió la modelo y exchica reality.