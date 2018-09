Mónica Cabrejos es amenazada de muerte y culpa a Rosángela Espinoza [VIDEO]

La conductora de radio, Mónica Cabrejos denunció hace un par de días que era insultada en las redes sociales, por parte de los fans de Rosángela Espinoza, esto tras decir que “no le gustó” el video que compartió la modelo en YouTube. Sin embargo, esto no quedó ahí, ya que viene recibiendo amenazas de muerte.

Desde su programa en radio Capital, la locutora tuvo que hacer una denuncia pública por las intimidaciones de la cual viene siendo víctima, porque según ella ha llegado a peligrar su bienestar y el de sus seres queridos. Por lo que advirtió que si le sucede algo, la “única responsable” sería la integrante de ‘Esto es Guerra’.

“De estas cosas no me gusta hablar, pero tengo que hacerlo público porque mi vida esta siendo amenazada. Lejos de que esto sea verdad o no, cuando uno recibe una amenaza tan clara y explícita como la que yo he recibido ayer, y sigo recibiendo”, empezó diciendo Mónica Cabrejos.

“Así digan esto es una broma, esta persona no ha sido, esta sí (...) Hay amenazas y una en particular donde le pregunto: ‘¿Tú eres fan o delincuentes?; y me dice: ‘No, pero yo puedo contratar delincuentes’”, continúa.

“Yo advierto que si algo me sucede, a mí o a mi perrita Morocha, responsabilizo directamente a Rosángela Espinoza, que es la verdad porque mi perrita es a alguien que yo quiero muchísimo (...) Responsabilizo directamente a los fans que se adjudican cuentas a nombre de Rosángela Espinoza”, acotó.

En tal sentido, Mónica Cabrejos dijo estar segura que las amenazas las realizaría una sola persona desde varias cuentas, debido a los mismos errores ortográficos que cometen. De momento, Rosángela Espinoza no se ha pronunciado al respecto.

Rosángela actualmente no vive un buen momento en la televisión peruana, debido a que la modelo fue eliminada de 'Esto es Guerra' por retar al Tribunal, y ahora fue acusada por la periodista Mónica Cabrejos, sumando así un problema más a su mala racha en los últimos días.