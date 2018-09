Tilsa Lozano y sus mensajes de superación tras ampay de Miguel Hidalgo

Tilsa Lozano viene siendo el centro de atención en la farándula local luego que el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, fue protagonista de unas comprometedoras imágenes en una discoteca limeña. Tras la difusión de este ampay en el programa 'Válgame Dios', la presentadora de televisión invade su cuenta de Instagram con mensajes de superación.

"La vida no es fácil princesa, a veces llega el momento de quitarse la corona y ponerse la armadura", se puede leer en la descripción de una de las recientes fotografías de Tilsa Lozano.

"No mires atrás querida... hacia allá no vas, una mejor está en camino", expresó Tilsa en otra de sus publicaciones de Instagram, red social donde tiene más de un millón de followers.

Tras estos mensajes de superación, los seguidores de Tilsa Lozano se pronuncian en la red social para brindar su apoyo a la ex "Vengadora" y otros fans le brindan consejos.

"Aunque la vida te ponga mil obstáculos, gracias a Dios tienes 2 motores para continuar y seguir siendo muy feliz. Felicidades Tilsa por esta hermosa etapa, eres y serás una gran mamá", escribió una usuaria.

Otros usuarios le piden a Tilsa Lozano no perdonar al padre de sus hijos por las imágenes difundidas en el programa 'Válgame Dios': "No vale la pena luchar ni sufrir por quien no valora a su familia. El tiempo pone todo en su lugar. Fuerza niña".

"Siempre has demostrado ser una mujer fuerte y más aún ahora que eres madre de dos niños", agregó otra seguidora de Tilsa Lozano en Instagram.