Natti Natasha es duramente criticada por su extravagante vestuario en concierto [VIDEO]

Cantante dominicana Natti Natasha sigue haciendo noticia con sus publicaciones. Ahora la artista ha compartido un video en Instagram donde sale con un característico vestuario antes de subir al escenario.

En los últimos días la artista de reggaetón publicó videos referidos a sus presentaciones, donde su look es bastante diferente, que tanto el polo y su pantalón hacen buena combinación que la hacen notar un estilo muy juvenil y bastante ligado a su rubro musical. Incluso cuando estuvo en un mismo escenario con el cantante Ozuna, su vestuario también le jugaron muy bien para su show, era un enterizo que llevaba brillo plateado.

Sin embargo el último clip que ha compartido en su Instagram ha causado la sorpresa en sus fanáticos. Se trata de un video donde Natti Natasha luce un pantalón y top color plateado, pero encima del escote trajo puesto como unos tirantes que no hacían buena combinación.

El cambio atrevido de la cantante dominicana fue de pies a cabeza, que sus tacos llevaban pasadores y en la parte de la punta eran color plateado. Un nuevo atuendo que no pasó desapercibido por los usuarios de la citada red social que de inmediato comenzaron a comentar, y hasta se sintieron decepcionados.

"Qué ropa chillona", "que ropa tan fea", "qué feo traje, me decepcionaste. Eres muy linda para ponerte algo como esto", fueron algunos de los duros comentarios.

A pesar de ser fieles seguidores de la reggeatonera Natti Natasha y resaltar su belleza, no aceptan que ella esté apostando por este look. Además presumen que el asesor de imagen de la artista dominicana no está cumpliendo bien su función.

"Por qué te visten tan mal. Una mujer tan hermosa como vos no se merece que la vistan así. ¿Por qué? ¿Es a propósito?", cuestionó @marusolaz.

Mientras que @_freysi_canela escribió: "Me encantas, pero te asesoran tan mal. Horrible vestimenta".

"Esta horrible esa ropa. Te admiro, eres bella, me encanta tus canciones, pero ahí fallaron. Que no te disfracen así", fue el comentario de @beryjul.

Estas críticas no llamaron la atención de Natti Natasha pues ella está enfocada en sus logros como cantante. Por ello a las pocas horas compartió otro vide, también en Instagram, que muestra el número de vistas que tiene su tema musical "Quién sabe" en YouTube, y a la que escribió un contundente mensaje.

"Que viva la buena música, es especial aquellas canciones que te llegan al corazón y con la que puedes identificar tanto a través de géneros musicales diferentes. Gracias familia por el apoyo".