Yo Soy: 'Laura Pausini venezolana' alarma al jurado por llorar en vivo

Sorprendió a más de uno con su participación. Marian Díaz, la imitadora venezolana de Laura Pausini en 'Yo Soy', sorprendió a más de uno con una revelación que realizó durante su última participación en el programa de talentos que emite Latina. La joven artista no pudo contener las lágrimas al cantar el tema 'En cambio no'.

La imitadora de Laura Pausini en 'Yo Soy' se acercó a Adolfo Aguilar para poder transmitirle que no se encontraba bien y esto se vio reflejado cuando empezó a llorar en vivo, hecho que alarmó y preocupó a los miembros del jurado y al conductor del espacio de talentos que presenta cada noche Latina.

Cuando Adolfo Aguilar le preguntó a la artista venezolana, quien imita a Laura Pausini, qué había ocurrido, la joven detalló que le habían pedido que haga suya la canción, 'En cambio no', por lo que arrastró con ella una historia que le afectó. La muerte de una persona fue el centro de su interpretación. Ella explicó lo siguiente.

"Esa vivencia no es mía. No fue a mí a quien se le murió ese familiar, pero yo lo siento, como si me hubiera pasado a mí. Yo quiero decirle a esa persona, estoy contigo, y no te voy a dejar solo".

Al escuchar esta historia, Adolfo Aguilar tomó la palabra en 'Yo Soy' y le dedicó un mensaje para que pueda recuperarse de la interpretación que realizó. "A veces nos identificamos mucho con las personas que queremos y si queremos decirlo en un momento, que probablemente sintamos que no es el momento, hay que hacerlo". Pese al show que brindó en vivo, recibió duras críticas por parte del jurado.