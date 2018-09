Maju Mantilla se aleja de ‘En boca de todos’

María Julia Mantilla se quedará solo este año en el magazine ‘En boca de todos’, conducción que comparte con Tula Rodríguez. “He postergado por mucho tiempo una operación. Tengo el ligamento cruzado anterior roto de la rodilla izquierda. Me iba a operar el año pasado, pero lo dejé por la grabación de ‘Te volveré a encontrar’”, contó la Miss Mundo 2006.

“La grabación ya culminó y ahora sí me operaré para luego llevar rehabilitación que me tomará un tiempo. Es algo serio, yo estoy aún joven y debo hacerlo ya. Sino voy a comprometer otros ligamentos o mis tendones. Será mi tercera operación y no quiero una cuarta intervención”.

Sobre su faceta como actriz dijo que en ‘Te volveré a encontrar’ será una mujer que ha sufrido por amor. “Estoy estudiando actuación con Miguel Iza, sé que aún empiezo en la actuación y me falta mucho, pero soy una mujer de retos”, indicó tras liderar la campaña del Día del Shopping, que se realizará el 29 de setiembre.

Maju, además, opinó sobre la difícil situación familiar de Tula Rodríguez, quien tiene a su esposo internado. “Es una mujer muy fuerte y de gran corazón. Ella continúa dando la lucha por su familia”. ❧