Instagram: Xuxa sufre la muerte de fan que la esperó en aeropuerto [FOTOS]

La cantante Xuxa arribó al aeropuerto de Ezeiza, Argentina, para estar presente en una inauguración de una conocida cadena de depilación láser, sin saber que uno de sus más grandes admiradores perdería la vida luego de compartir emotivos momentos juntos.La 'Reina de los bajitos' compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje y una hermosa postal junto al fallecido joven.

En su visita a Argetina, Maria da Graça Meneghel, popularmente conocida como Xuxa, tuvo un cercano encuentro con decenas de fanáticos, entre los cuales de hallaba Hernán Mondragón; que era uno de sus fieles admiradores que seguía su carrera desde que apareció en la pantalla chica.

Xuxa y el fallecido fan compartían varias fotografías, habían mantenido algunos diálogos y siempre lograba ser captado junto a la guapa presentadora en algunos materiales audiovisuales de sus visitas al país gaucho.

"Cuando dejé de hacer la publicidad en Argentina me quedé varios días con la carita de Hernán Mondragón en mi cabeza... siempre que me veía era emoción pura ... cuando llegué al aeropuerto se emocionó tanto que se sintió mal e increíblemente, falleció ... es mi seguidor, mi fan y mi amigo ahora se volvió mi ángel ... mi corazón esta apretado por no poder hacer nada por ti cuando estuviste a mi lado, lo siento. Te voy a guardar en mi alma...", fue el conmovedor mensaje que Xuxa escribió en Instagram.

En esta oportunidad, Hernán Mondragón, junto a otros fanáticos, disponía darle el encuentro en el aeropuerto, pero la incontenible emoción de ver a una de sus ídolos tan cerca como muchas veces le jugó una mala pasada, sufriendo una descompensación que desencadenó en su inesperada partida.

La noticia se volvió viral y caló en el fondo del gran corazón que tiene Xuxa, quien guardó con mucho cariño todos los recuerdos de su incondicional admirador, que ahora, se convirtió en un ángel que la cuidará desde otra dimensión.



(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)