Productoras de 'Combate' se ven las caras y se dicen de todo

Finalmente, Cathy Sáenz y Marisol Crousillat, se juntaron, horas antes de empezar a trabajar juntas en pos de conseguir la supremacía y quedarse con el cargo de productora del reality de ATV que se llamará 'Combate: el origen del origen'.

"Yo encontré el programa en cenizas y pude sacarlo de la crisis. Nunca abandoné el barco como Marisol. Yo estoy aquí, donde me siento a gusto con todo el canal", dijo la recordada 'Mamacha', en su primer encuentro público con la fundadora del reality, quien tampoco se quedó callada.

"Yo me fui porque había postergado un tema personal y además, a los chicos (Gian Piero Diaz y Renzo Shuller), no los estaban tratando bien en el canal", le respondió la popular 'Reina Madre', recordándole, además, a Sáenz, con un video, las numerosas veces que copió las secuencias, cuando trabajaba en 'Esto es Guerra', algo que Cathy admitió, pero agregando "debes reconocer que hice las cosas mucho mejor que tu". Ante el panorama de dimes y diretes, los conductores de 'Combate' apelando a su conocido sentido del humor, dijeron: "Como ven, acá lo que prima es la amistad".

Las indirectas siguieron. "No tengo un resentimiento hoy por hoy. Tuve mucha impotencia y rabia en su momento. Tú (Cathy) estás pagando tu culpa, porque estás viviendo en carne propia lo que empezaste. No hace falta que yo me vengue, la vida me está vengando. Me queda claro que vienes a ganar, pero yo también vengo a ganar. Espero que hayas aprendido algo y que no hagas trampa", indicó Crousillat.

¿Qué respondió Cathy Sáenz?. "Yo no abandoné el barco, no dejé a los que eran mi familia, tal como decía, cuando me voy de ‘Esto es Guerra’ es porque quería estudiar. La producción de ‘Esto es Guerra’ no me representa, me parece mal que se me acuse de copiona después de casi dos años y medio que dejé el otro reality, que todavía se sigue copiando de nosotros. Se siguen copiando de todo lo que hacemos en ‘Combate’. Quizá es un karma lo que estoy viviendo, la competencia desleal está mal. Si a mi me preguntan si me gusta o no que este Marisol Crousillat, pues yo no dudaría en decir que no. Yo no estoy de acuerdo que esté la gente que abandonó el barco. La gerencia decidió tener a Marisol Crousillat y acataré las ordenes de la gerencia”, comentó.

Sobre los cambios de 'Combate'