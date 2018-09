'Combate': Entérate quién es la 'Guerrera' que se pasó a la competencia |FOTO

Desde hace unos días, a través de la pantalla chica y las redes sociales, se está viviendo una verdadera guerra de realities. 'Combate' (ATV) y 'Esto es Guerra' (América Televisión), se envían indirectas en pos de tener el título de pioneros en el formato, ser los originales en los juegos de competencia y, además, tener a las verdaderas figuras, que valgan verdades, en los últimos años se han estado moviendo entre uno y otro reality.

Así, a horas de realizarse, la final de esta temporada, el espacio de ATV, que acaba de regresar a sus filas a la productora Marisol Crousillat, se alista para empezar la nueva temporada incorporando a nuevas figuras que jamás han estado en su set. Es el caso de Carol Reali, quien fue bautizada en 'Esto es Guerra' como 'Cachaza' y que ahora convertida en una 'combatiente' más, tendrá, además, la tarea de demostrar su nueva faceta: conductora de un espacio matinal. "En 'Esto es Guerra' estuve hasta hace cinco meses, salí porque me eliminaron y no me volvieron a llamar. Ya se cumplió el tiempo que tenía que esperar para escuchar otras ofertas, así que me pueden ver acá", explicó la guapa brasileña.

Además de ser una de los 'jales' de 'Combate', Carol tendrá la misión de conducir un matinal, donde presentará los entretelones del popular reality de competencia. "Podrán ver la nueva faceta de Carol, estoy con ganas de demostrar que puedo hacer otras cosas. No sólo habrá un detrás de cámaras del programa, sino también otras notas. Yo misma, haré de reportera". Cuando se le preguntó sobre su competencia en las mañanas, Rebeca Escribens, tuvo palabras de elogio. "Ella es mi amiga. Yo felicito el trabajo de todos y siempre habrá espacio para la noticia". Finalmente, sobre su relación con Rafael Cardozo, dijo que no sentía presión por llegar al altar. "Estamos contentos, el casarse es solo pasar por un papel. Lo importante es que en casa estamos muy bien".