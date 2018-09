Ariana Grande reaparece con nuevo look tras la muerte de su ex, Mac Miller [FOTOS]

Luego de conocer la muerte del rapero Mac Miller, quien aparentemente murió por una sobredosis de drogas, la cantante Ariana Grande reapareció en un lugar público junto a unos amigos el último martes y fue captada por los fotógrafos. La intérprete de “No Tears Left to Cry” sorprendió con su look.

La estrella de pop estuvo vestida casual con una polera extra grande y un buzo suelto. Además, eligió como peinado un par de moños que le acentuaban bien a su rostro. Ariana Grande y dos amigos fueron en busca de un café helado sin paraguas durante la lluvia. Los paparazzis no pararon de tomarle fotografías.

Sus mejores amigos Doug Middlebrook y Alexa Luria estaban cerca de la cantante, de 25 años, mientras admiraban el aguacero con una sonrisa en la cara.

Como se sabe, Ariana Grande no acudió a los premios Emmy de 2018 por la reciente muerte de su expareja Mac Miller por lo que asombró al verla por las calles de Nueva York. "Contrariamente a los informes, Ariana no asistirá a los Emmy esta noche", señaló el equipo de la cantante con E! News.

Jackson Lee / SplashNews.com

"Teniendo en cuenta los eventos de los últimos dos años, Ariana tomará un tiempo muy necesario para sanar y reparar. Ella se quedará cerca de casa y usará este periodo para pasar tiempo con sus seres queridos y trabajar en nueva música sin fecha límite. Ella agradece a sus admiradores por su comprensión", señala el comunicado.

Al conocer la muerte del rapero Mac Miller, Ariana Grande le rindió homenaje con una publicación en Instagram, red que tiene 130 millones de seguidores.

"Te adoré desde el día en que te conocí, cuando tenía diecinueve años, y siempre lo haré", escribió. "No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo. Hablamos de esto muchas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué a hacer. Eras mi amigo más querida, por tanto tiempo, por encima de todo lo demás.", escribió Ariana en Instagram la semana pasada al romper su silencio sobre la inesperada muerte. "Lamento mucho no haber podido arreglarlo o quitarte tu dolor. Realmente quería hacerlo: El alma más amable y dulce con demonios que no se merecía. Espero que estés bien ahora. Descansa", termina diciendo.