Patricio Parodi traiciona a Michelle Soifer y ella le responde [VIDEO]

Michelle Soifer es uno de los principales rostros de ‘Esto es Guerra’, pero semanas atrás fue retirada de la competencia por haber faltado al programa, luego de tomarse unas cortas vacaciones con Kevin Blow en el programa.

La noche del último miércoles, Michelle Soifer reapareció en las pantallas chicas para dar su descargo y contar por qué no cumplió con la fecha que tenía que retornar al reality juvenil. Minutos después, la cantante tuvo que someterse a la votación de sus compañeros para que elijan si desean o no que ella se reincorpore a la competencia.

Michelle Soifer tomó con tranquilidad el voto en contra que recibió de Rafael Cardozo, pero no contó con que Patricio Parodi, a quien considera un amigo, siga la misma línea que el brasileño.

La cantante quedó atónita, pero aseguró que no le sorprendía la decisión de Parodi “porque el beso de Judas ya me lo ha dado antes”. “Antes también me ha traicionado y yo pensé que podía ser una lección (lo que pasó en el pasado). Yo le daría mi voto a ciegas, sin pensarlo”, añadió.

Después del programa en vivo, Michelle Soifer siguió con el tema. “Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Qué barbaridad, qué decepción, Patricio Parodi ha votado en contra mía después de tantos años de amistad volviste a hacerme recordar lo que hace tiempo hiciste”, declaró para cantante para las cámaras de América Espectáculos.

“Por eso yo le puse Judas. Esperemos que sí, por la gente. Ya tengo dos votos confirmados que son Angie y Paloma, al menos eso creo”, finalizó Soifer, quien espera que ”, agregó la popular ‘Michi’ quien espera que Angie Arizaga y Paloma Fiuza, sus amigas, le den su respaldo.

La popular 'Michi' este jueves otra vez aparecerá en el programa para que el resto de ‘Guerreros’ y ‘Retadores’ decida el futuro de Michelle Soifer, quien hasta ahora recibió el apoyo de Alejandra Baigorria y el venezolano Krayg Peña.