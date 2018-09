Justin Bieber sorprende a Hailey Baldwin con el mismo regalo que le dio a Selena Gomez

La relación Justin Bieber y Hailey Baldwin va de viento en popa. En esta nueva relación, el cantante canadiense una vez más ha demostrado que cuando se lo propone, puede ser muy romántico.

La sorpresiva serenata que le dedicó Justin Bieber a su prometida en las calles de Londres, bajo la mirada atónita y emotiva de los transeúntes, le valió al cantante para que sea aplaudido en las redes sociales por haber mostrado su sencillez y romanticismo, pero un detalle de la sorpresa llamó la atención de las seguidoras de Selena Gomez, exnovia del ídolo del pop.

“A esa chica de allá yo la amo“, dijo el intérprete canadiense antes de dedicarle la canción "Cold Water", sentado en la fuente que se encuentra frente al Palacio de Buckingham, mientras sostenía una guitarra.

Según las fans de Selena Gomez, varios de los detalles románticos que ha tenido Bieber con su futura esposa son idénticos a los que tuvo con la actriz y cantante estadounidense.

"that girl right there is the love of my life" 💛💛 pic.twitter.com/4KSZ3QFZxl