Inesperada reacción de Kendall Jenner con chileno que le pidió una foto [VIDEO]

Kendall Jenner es conocida por su poca paciencia con paparazzis que siempre están al acecho en su día a día, por tal motivo, la reacción que tuvo con un fotógrafo chileno ha sorprendido a más de uno en Internet.

Su nombre es Patricio Roldán y es un joven fotógrafo chileno que se desempeña en la industria de la moda, y su anécdota con la supermodelo, se viraliza en Instagram.

Roldán jamás imaginó que se cruzaría con la modelo del clan Kardashian Jenner y menos que accedería sin previo contrato u otro acuerdo a posar para su lente. Su experiencia se ha vuelto viral en las redes sociales.

Se encontraba en el backstage del desfile Alberta Ferreti en el Milan Fashion Week, vio pasar a la integrante de Keeping Up With The Kardashians y con dudas a cómo reaccionará se animó a preguntarle si podría sacarle una fotografía.

"Me acerqué y le pedí que posara para mi lente. ¡Era mi única oportunidad!", contó para el portal Últimas Noticias.

Arriesgo y recibió una sorpresiva respuesta. "Primero me preguntó, para qué eran las fotos. Le dije que para una marca de cosmético".

Kendall Jenner no lo pensó dos veces y me dijo: "Claro, no hay problema".

"Le mostré las fotos que había hecho y atinó a decir que le gustaron", relató el chileno, remarcando la gran emoción que sintió por haber cumplido con este sueño.

Según el fotógrafo anteriormente se había cruzado con la modelo, pero nunca tuvo un contacto directo debido a que sus guardaespaldas se lo impidieron.

"Cuando te pillas casualmente a Kendall Jenner y le pides que pose para ti. Empezando Milan Fashian Week con pie derecho en el backstage", escribió el fotógrafo en la leyenda del video y foto que compartió desde su cuenta de Instagram.

(VIDEO INSTAGRAM)