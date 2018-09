YouTube: Juliana Oxenford revela inaudita experiencia en iglesia evangélica

En medio de la polémica por las declaraciones del hijo del pastor evangélico Alberto Santana, Cohelet Santana, quien manifestó que un hombre podía golpear a sus hijas para "corregirlas", la periodista Juliana Oxenford expresó su rechazo los comentarios del miembro de la iglesia evangélica El Aposento Alto. El video fue compartido en YouTube.

Según la narración de la periodista, en su etapa como reportera de televisión, acudió a una centro de culto evangélico, junto a un camarógrafo, y que lo vivió en ese lugar la sorprendió, ya que vio cómo la gente creía que los pastores están en un nivel superior.

"Había un pastor de este tipo, que gritaba y decía que Dios ha pedido [...] Dijo que suban aquellas personas que se quieran librar del demonio, y yo subí con mi gorrito. Me agarraba la frente y decía "¡Qué salga el diablo!", y me preguntaba si el diablo salía, si yo sentía que algo se me despegaba", contó Juliana Oxenford.

Además, la periodista agregó que no sentía "que el diablo saliera de su cuerpo", y que minutos después, vivió un momento "traumático", ya que todo el auditorio le gritaba para que mal saliera de ella.

A pesar de lo vivido, Oxenford aclaró que "no todas las iglesias evangélicas son así", y que tiene buenos amigos que pertenecen a alguna de ellas.

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió una investigación contra Cohelet Santana por los "presuntos delitos de apología de violencia contra la mujer y discriminación por razón de sexo."