Jane Fonda: "Nunca conocí a mi madre porque era bipolar"

En los próximas semanas HBO estrenará el documental biográfico sobre la actriz Jane Fonda:(Jane Fonda in Five Acts), quien a sus 80 años ha vuelto a conceder entrevistas en los medios debido a la expectativa generada. Y es que en el documental, la protagonista de Grace y Frankie contó lo duro que fue crecer con una madre bipolar y cómo consiguió comprenderla y perdonarla muchos años después.

“Si tienes una madre que no es capaz de reflejarte a través de los ojos del amor, eso tiene un gran impacto en tu sentido del yo. Cuando eres niña siempre crees que tuviste la culpa porque un niño no puede culpar a un adulto porque depende de él para sobrevivir. Lleva mucho tiempo superar esta culpa”, reveló la actriz a la revista People.

Hija del actor Henry Fonda y de Frances Ford Seymour, una mujer de la alta sociedad, Jane creció junto a su hermano Peter creyendo que su madre había muerto de un infarto al corazón, cuando en verdad se había suicidado cortándose la garganta mientras era paciente en una clínica psiquiátrica. “Nunca conocí a mi madre porque era bipolar. Cuando escribí mis memorias en 2005 se las dediqué a ella porque era una forma de saber que así me vería obligada a tratar de descubrirla. Cuando realizas este tipo de investigación, sí llegas a obtener respuestas. Las suficientes para que pudiera decir: ‘No tiene nada que ver conmigo”, revela.

Todas estas experiencias dramáticas en su vida, han hecho que ella misma se cuestione su comportamiento como madre de sus tres hijos: “Me arrepiento de no haber sido mejor madre, no sabía cómo hacerlo. Cuando me muera quiero tener a mi familia alrededor”, dijo hace unos años en otra entrevista.