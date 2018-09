Exchico reality llena de piropos a hija de Gisela Valcárcel |FOTO

El modelo boricua Carlos 'Coto' Hernández, siempre se las ingenia para estar en medio de la noticia. Luego de su romance con varias figuras del medio artístico, se ha paseado por diversos realities de competencia, lo que le ha permitido siempre estar en vigencia. Este fin de semana, hará lo propio en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', que conduce Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, a quien no dudó en llenar de piropos.

"Ya la conocía (a Ethel), pero nunca había compartido un espacio con ella. Es tan guapa como su mamá. Ethel es una muñeca. Además, se ve muy buena persona. Es muy linda", dijo el ex de Karen Dejo, quien asistió al espacio de América Televisión, para demostrar que tiene algunos conocimientos de cocina. "Estuvo bastante entretenido, aunque algo de presión, hasta sudé. Por las luces encendidas, el calor de la cocina y la presión del momento sudé mucho, por eso tuve que quitarme la camisa. Mi plato quedó rico. Si sé cocinar, no me muero de hambre. De niño mi mamá me enseñó a cocinar. Pero, la verdad, como cualquier chico que cuida su cuerpo, yo cocino lo que mejor me convenga: carne, pollo y pescado sancochado, además de arroz y fideos. Casi siempre como lo mismo. Eso sí, después del almuerzo, siempre tiene que haber un dulcecito".

Cuando se le preguntó si finalmente regresaba a Costa Rica, su país, tras cuatro años de haber vivido en Perú, dijo: "Voy a cumplir cinco años fuera de mi tierra, y aunque acá me ha ido muy bien, siento que es ya es momento de regresar y dedicarme a lo que hacía desde siempre: organizaba ferias taurinas con monta de toros, que no es matanza de toros. Pero eso aún está por verse". Además, dijo que sigue soltero "pero nunca solo. No me gustaría enamorarse porque podría irme, y no quisiera dañar a otra persona o dañarme".