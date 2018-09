Pedro Loli decepciona con sus declaraciones sobre Jonathan Rojas

No ha pasado ni un mes desde que Pedro Loli renunció a la Gran Orquesta Internacional para abrirse camino en la música en solitario, pero la polémica por sus declaraciones ya inició.

Pedro Loli, ganador de la primera temporada de ‘El artista del año’, causó repercusión al opinar sobre el cantante Jonathan Rojas, quien en la actualidad está luchando para ganar el programa concurso de Gisela Valcárcel.

Pedro Loli precisó que pese a que trabajó con Jonathan Rojas muchos años en la orquesta de Christian Domínguez, ellos nunca fueron grandes amigos y solo compartieron escenario en la agrupación musical.



"Jonathan Rojas y yo fuimos compañeros de trabajo, nunca amigos", comentó el cantante Pedro Loli. “Él nunca se acercó a mí por consejos para el programa. A mí no me ha pedido apoyo para los votos ahora que está en sentencia, y si me hubiera llamado yo lo hacía”, añadió en entrevista con el diario Trome.

Pedro Loli aseguró que pese a que no han estado juntos en la misma orquesta desde mucho tiempo, él tiene una mejor relación con el cantante John Kelvin, quien también es parte de la segunda temporada de ‘El artista del año’.

"John Kelvin, con quien trabajé hace años, un día sí me llamó para que le dijera cómo hacía para organizarme con los tiempos. Le dije, además, que no sea rajón porque hay que ser perfil bajo, y que nunca se pelee con el jurado", expresó Loli.

Por otro lado, Pedro Loli señaló que se siente muy emocionado ya que la próxima semana lanzará su primer sencillo como solista.

Dato: Cabe recordar que Pedro Loli se convirtió el ganador de la primera temporada de ‘El artista del año’ en una gala a la que no se presentó Yahaira Plasencia, quien era la favorita para que triunfe en el concurso.