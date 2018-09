Exreportero de ‘Válgame Dios’ critica a ‘En boca de todos’: “Eso es maldad” [VIDEO]

“Quiero compartirles algo que me ha dejado un poco triste”, así inicia el video que compartió en su Instagram el periodista Samuel Suárez para criticar a ‘En boca de todos’, por utilizar un material suyo sin darle crédito.

Como se recuerda, el martes el programa de América Televisión mostró un ‘ampay’ del argentino Pablo Heredia con otra mujer en una discoteca, a pocos meses de haber finalizado su historia de amor con la actriz Alessandra Fuller.

Según Samuel Suárez, no le apena que no hayan mencionado a ‘Instarándula’ (su programa en Instagram), sino que le hayan tapado el logo de su nuevo proyecto que inició hace un mes en las redes sociales.

“Lo que me da penita es que estas imágenes pertenecen a ‘Instarándula’, pero no importa si no lo mencionan, pero lo han tapado, lo han mosaiqueado”, expresa en dicha red social.

Samuel Suárez, quien también fue parte del equipo de ‘Espectáculos’ por varios años, aseguró que la producción de América Televisión actuó de mala manera. “Ustedes son un programa grande, yo llevo trabajando solo hace un mes y así consigo mis cositas. No les pido que pongan fuente, pero eso es maldad (tapar el logo de su programa online)”.

Sin ganas de polemizar, el exreportero de ‘Válgame Dios’ solo pidió que respeten su trabajo, tal y como él lo hace. “Se los estoy diciendo de la forma más tranquila y sin los ánimos de atacar a nadie. Yo respeto mucho la chamba de la gente de En boca de todos, es más siempre pongo la fuente cuando reboto algo de ellos”, aseguró.

“Les pido nada más un poco de consideración por el trabajo de otros, un abrazo”, concluyó el periodista de farándula que meses atrás estuvo delicado de salud y que preocupó a muchos de sus seguidores.

Cabe recordar que Samuel Suárez fue noticia cuando reapareció en las redes sociales, un mes después de haber sido internado en un hospital al haber presentado complicaciones en su salud. En ese entonces el periodista sorprendió al contar que ha perdido muchos kilos y lo demostró con una fotografía que compartió en su cuenta de Facebook. “Sí, he bajado más de 20 kilos y no pienso recuperarlos”, dijo.