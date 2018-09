Utopía y el letargo de la justicia en el Perú

Renzo Schuller y Rossana Fernández-Maldonado dejaron la comedia en el cine y se involucraron en un drama que tocará muchas heridas. Se trata de Utopía, la película, historia basada en hechos reales, ocurridos hace 16 años, que les costó la vida a 29 jóvenes durante un incendio en una de las discotecas más exclusivas de la capital. Se estrena el 27 de setiembre.

En la ópera prima del periodista Gino Tassara, ellos serán Julián y Elizabeth. Él, periodista que espera con ansias tener la gran nota de su vida para salir del letargo en que está sumido, y ella, su fiel compañera que se convertirá en su mayor apoyo, cuando el caso Utopía llegue a sus manos.

“Rossana y yo tenemos amigos que murieron aquella vez en la discoteca. Por eso, involucrarnos en el proceso del rodaje ha sido muy intenso y también doloroso”, dice el actor quien espera que esta historia alerte sobre lo complejo que está el sistema judicial. “Han pasado 16 años y el proceso sigue. Creo que por poco ingresa al Récord Guinnes”.

“La historia está contada por mi personaje, Julián. Él espera y lucha por la gran oportunidad de tener una gran noticia y desarrollarla. En ese proceso, pasan muchas cosas hasta que llega el caso Utopía. Pero, ante ello, su relación se pone en riesgo también ya que recibe amenazas que recaen sobre Elizabeth. Es perseguido porque es muy perseverante en su investigación y no se dejará amedrentar”, agrega.

Rossana, por su lado, señala que cuando fue convocada para el rodaje agradeció no haber asistido a aquella fatal invitación. “Mi hermana y yo estuvimos invitadas, pero no fuimos. Una amiga nuestra sí lo hizo y terminó en la clínica. En la película, nuestra historia con Renzo es el hilo conductor de la historia. Justo conversaba con unos sobrinos de la importancia de ver esta película. Por ejemplo, pocos saben, que a raíz de esa tragedia, en todo local público es obligatoria la señalización de las vías de escape, al igual que antes de la proyección de una película, el cine está obligado a transmitir un spot con las medidas de seguridad para caso de emergencia”.

PERDIÓ A PAREJA DE AMIGOS

El conductor de ‘Combate’ sufrió la perdida de dos amigos de promoción de colegio. “Eran novios. Cuando ocurrió el incendio, él fue sacado y empezó a recibir los primeros auxilios en la calle. Cuando reaccionó, preguntó por su novia, le mintieron que estaba siendo auxiliada, no creyó y corrió al interior. Allí murió con ella. Es un tema muy sensible y esta película será para conocer cómo funciona la justicia en nuestro país. Acepté porque me parecía que había algo importante que contar.”

Schuller agrega que “la película de alguna manera servirá como un legado para los que no supieron cómo realmente ocurrieron las cosas. Porque, el director, que es un periodista acucioso, presentará con pruebas, muchos detalles que se han ocultado a lo largo de estos años”.

Sobre la participación de los padres de las víctimas, en dicha producción, Fernández-Maldonado señala que ellos incluso prestaron sus casas para algunas escenas del rodaje. “Tuvieron mucha participación, aportaron desde el casting, elegían a los actores y contaron la historia que vivieron en carne propia. Todos los actores tenemos mucho respeto por lo que vamos a presentar, incluso, no habrá alfombra roja”. ❧