Yanet García deja ver su derrier en gym y paraliza a fans [FOTO]

Se burló de la censura. La bella modelo mexicana Yanet García es una de las integrantes del programa 'Hoy' con millones de seguidores en la red social Instagram. La famosa 'Chica del clima' se ha robado las miradas de los usuarios de la plataforma con las sensuales imágenes que comparte diariamente.

Recientemente, Yanet García publicó en su cuenta de Instagram una imagen que forma parte de la sesión de fotos que le realizaron para redes sociales. En la instantánea, la 'Chica del clima' aparece luciendo un outfit deportivo, teniendo como locación las áreas verdes de un bosque.

La bella modelo mexicana etiquetó su foto en Instagram con la siguiente descripción. "Never let fear define who you are. Taking chances is much less scary than the regret of not taking chances" (Nunca dejes que el miedo defina quien eres. Tomar las oportunidades es menos temeroso que arrepentirse por no haberlas tomado).

Aunque la imagen de Yanet García no mostraba algún detalle que llamara la atención, una minuciosa inspección a la imagen dio como conclusión que la 'Chica del clima' no usó ropa interior para escenificar su llegada al gym. Los usuarios de la plataforma comentaron que esta ha sido la foto "más sexy" con la que ha aparecido.

Recordemos que la estrella del programa 'Hoy' tuvo que dividir su tiempo para iniciar su carrera como actriz de cine. Luego de aparecer en 'Sharknado', La influencer de Instagram está lista para dar el gran salto en el cine español con una comedia.