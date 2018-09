¿Por qué Tilsa Lozano lloró en programa de Karen Schwarz? [VIDEO]

Luego que el padre de los hijos de Tilsa Lozano, Miguel Hidalgo, dio su descargo en entrevista con el periodista Beto Ortiz, la ex 'Vengadora' se presentó en el programa de Karen Schwarz donde terminó llorando al hablar de sus hijos.

Tilsa Lozano se lució radiante durante su presentación en el programa de Panamericana TV, pero la presentadora no pudo evitar las lágrimas cuando Karen Schwarz habló de sus dos pequeños hijos.

"Más allá de que Tilsa (Lozano) sea un personaje público, de que tenga esa coraza que todos vemos ahora que está en 'Los 4 finalistas' (...) ella es una mujer, es un ser humano, ella es mamá de dos hijos maravillosos. Y creo que solamente las mamás que hemos pasado por diferentes momentos sentimos que esos angelitos nos dan esa fuerza para salir adelante. Tilsa, te veo feliz con tus hijos", expresó Karen Schwarz.

Ante estas palabras, Tilsa Lozano se mostró muy conmovida y recalcó que gracias a sus hijos sigue adelante con su vida, haciendo referencia al distanciamiento que tiene con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo, por las comprometedoras imágenes que difundió el programa 'Válgame Dios'.

"Yo siempre he dicho, la vida no es color de rosa. Tenemos que, como mujeres, superar muchas cosas, y cuando te conviertes en madre tienes que superar muchas otras cosas. Cada vez que me ponen imágenes de mis hijos, es como que se me parte el corazón. Esas personitas te vuelven invencible, pero a la vez son tu debilidad", señaló Lozano.