Javier Dulzaides: sale a la luz comprometedor video de la anfitriona que lo acusó [VIDEO]

El actor cubano Javier Dulzaides reapareció el domingo por la noche en ‘Día D’, el programa donde ofreció una entrevista al periodista Fernando Díaz para dar detalles de la acusación que lo obligó a desconectarse de las redes sociales y a permanecer encerrado en su habitación por tres meses.

Además de desmentir a la anfitriona que lo acusó de haber sido testigo de un ataque sexual, Javier Dulzaides señaló que es injusto que Piero Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro, siga encerrado.

El actor que trabajó en ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Ven, baila, quinceañera’ comentó sobre el video de las cámaras de seguridad del local de comida rápida que presentó ‘Día D’, que muestra el encuentro entre el grupo de amigos con la presunta víctima de violación sexual.

Según Javier Dulzaides, fue la anfitriona quien se ofreció a acompañarlos a la casa de Diego Núñez, donde supuestamente ocurrió el abuso sexual.

En la nueva parte del video de las cámaras de seguridad, se puede ver a la joven abrazando y besando a un sujeto mientras hacía la cola en el local de comida rápida. Minutos después, la joven se retiró del lugar con Javier Dulzaides, Diego Núñez y Piero Gaitán, quien fue sindicado como el agresor sexual de la anfitriona.

Según el actor conocido como ‘Cejitas’, la joven y el hijo de Rodolfo Gaitán coquetearon y hasta se mostraron cariñosos delante de él y del dueño de la casa ubicada en la calle Francia, en Miraflores. "Se habían besado antes, un beso ligero. Sí, delante de nosotros, sí había pasado algo (entre ellos)", contó para las cámaras de ATV.



Como se recuerda, en la única entrevista que concedió, la presunta víctima vio las imágenes comprometedoras con el hombre y aseguró no conocerlo.

Por otro lado, Javier Dulzaides reveló en el programa ‘Día D’ que “todo ahora es mentira”, en relación a la acusación que hizo en junio pasado una mujer en contra de él y de sus dos amigos.

El actor cubano reveló lo que pasó en la reciente audiencia sobre la mujer que sindicó a los tres amigos. "¿Tú no te acuerdas cuando ella dijo en cámara que yo estaba arriba y que Piero la estaba violando mientras que yo y Diego Núñez estábamos atrás mirándola, morbosos, porque somos enfermos? Todo eso ahora es mentira", sostuvo Dulzaides para 'Día D'.

"Lo que ha dicho es que todo fue mentira y la razón por la cual mintió (es) porque estaba en shock", expresó en una entrevista con el programa dominical de ATV.

¿Qué pasó realmente? Según Javier Dulzaides, Piero Gaitán y la mujer sí estaban solos durante cinco minutos en el segundo piso del predio, pero luego él bajó muy molesto, “como si ella hubiese tocado algo muy sensible para Piero”. “Yo le pregunto cuatro veces qué pasó y él me dice: no te quiero hablar, déjame pasar’. Me pasa por el costado y no me dice nada”, añadió el artista.