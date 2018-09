Astronaut Project estrena videoclip de Reptilian Song

Bajo la dirección de Percy Céspedez, productor audiovisual nominado al Grammy Latino, el grupo de indie rock Astronaut Project estrena el video de Reptilian Song el cual contiene imágenes del que es considerado uno de los avistamientos de OVNIS más grandes del planeta (ocurrido en Lima el 20 de Mayo del 2007 en el centro de Lima) durante una filmación. “Las imágenes son reales, no son efectos de video y salen en el primer coro cuando un niño juega con un telescopio”, comenta Céspedez. “Es un pequeño Short-Film conceptual que toca el tema del control mundial y de cómo un hacker se infiltra en el sistema del New World Order para liberar de su opresión a la raza humana. Todo esto coincide con la llegada de alienígenas a nuestro mundo marcando con este suceso un nuevo comienzo de paz para la humanidad", agrega el destacado director.

“Mi primer contacto con Percy Céspedez fue vía twitter en el 2017, le escribí diciéndole que sería genial trabajar algún día juntos. Me respondió invitándome a reunirnos en sus oficinas. Es ahí cuando me comenta que le gustaba mucho mi proyecto y que quería colaborar con una producción audiovisual en un tema mío que no haya publicado antes, para mí fue una gran sorpresa. Cuando por fin me lo presentó el video voló mi mente totalmente, Percy encontró el concepto visual que calzó perfectamente con lo musical”, explica Alberto Zegarra, líder de Astronaut Project.

Por su parte, Alberto Zegarra, voz de Astronaut Project, comenta que Reptilian Song es un tema que fusiona la música industrial y el indie pop. “Ambos géneros muy distintos pero creo haber encontrado un equilibrio entre ellos. Mis influencias dentro de lo industrial siempre van a ser bandas como Nine Inch Nails o Ministry mientras que en la onda melancólica suelo disfrutar de Beck, Stereophonics”, comenta.

Astronaut Project es una propuesta musical indie alternativo, creada por Alberto Zegarra en el 2015. Cuenta ya con dos discos publicados siendo el último nominado a mejor disco por los premios MIN de España. El disco debut se lanzó a mediados del 2015 y salió de gira a México. En el 2017 la banda presentó su segundo disco titulado Dreams y fueron seleccionados para tocar en Primavera Sound Festival de España y en Francia. En el 2018 realizaron una gira en Latinoamérica invitados a tocar en el Festival Montevideo Capital Emergente de Uruguay, así como de diversos shows en Argentina. Cabe mencionar que el single Reptilian Song ya se encuentra disponible en las plataformas digitales Spotify, Itunes, Deezer, Googleplay, Soundcloud y Bandcamp.