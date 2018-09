Javier Dulzaides rompe su silencio tras ser involucrado en violación sexual [VIDEO]

Meses después de ser acusado de encubrir una violación de Piero Gaitán contra una joven, el actor cubano Javier Dulzaides reapareció en las redes sociales -y también en la televisión- para romper su silencio a nivel nacional.

A través de su página de Facebook, Javier Dulzaides reveló qué pasó la noche en que la mujer estuvo en compañía del actor nacido en Cuba, Diego Núñez y Piero Gaitán, quien en la actualidad se encuentra en prisión.

Dulzaides, el actor que se hizo conocido por su participación en la serie 'Al fondo hay sitio', donde interpretó a Marco, reveló que la mujer -de la que no se sabe su identidad- cambió de versión cuando le preguntaron si había algo que quisiera variar en su manifestación: "Sí, me rectifico cuando digo que Javier Dulzaides y Diego (Núñez)-la otra persona implicada- estaban en la habitación, ellos nunca estaban ahí", expresa el actor en su video de Facebook.

A la pregunta de por qué dijo eso en un primer momento, Javier reveló lo que la mujer habría respondido: "Estaba en shock y cansada, los policías me presionaban y quería irme a mi casa, y por eso firmé".

Según el actor que también participó en la telenovela ‘Ven, baila, quinceañera’, él no salió a declarar por el temor que la mujer se ‘vengue’ y que haga una terrible acusación. También aseguró que el hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro está preso injustamente.

Mira el video completó acá:

Antes de publicar su video en Facebook e Instagram, Javier Dulzaides apareció en el programa ‘Día D’ para revelar que “todo ahora es mentira”, en relación a la acusación que hizo en junio pasado una mujer en contra de él y de sus dos amigos.

Como se recuerda, el cantante Piero Gaitán García fue sindicado por una mujer como su agresor sexual, mientras que supuestamente Javier Dulzaides y Diego Núñez observaban la mencionada escena, lo que les hacía cómplices de tal aberración.

Mientras que el familiar del dúo Gaitán Castro se encuentra en la cárcel tras la grave acusación, el actor cubano reveló lo que pasó en la reciente audiencia sobre la mujer que sindicó a los tres amigos. "¿Tú no te acuerdas cuando ella dijo en cámara que yo estaba arriba y que Piero la estaba violando mientras que yo y Diego Núñez estábamos atrás mirándola, morbosos, porque somos enfermos? Todo eso ahora es mentira", sostuvo Dulzaides para 'Día D'.

"Lo que ha dicho es que todo fue mentira y la razón por la cual mintió (es) porque estaba en shock", expresó en una entrevista con el programa dominical de ATV.

¿Qué pasó realmente? Según el actor, Piero Gaitán y la mujer sí estaban solos durante cinco minutos en el segundo piso del predio, pero luego él bajó muy molesto, “como si ella hubiese tocado algo muy sensible para Piero”. “Yo le pregunto cuatro veces qué pasó y él me dice: no te quiero hablar, déjame pasar’. Me pasa por el costado y no me dice nada”, añadió el artista.