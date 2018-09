Lucia de la Cruz revela quién es su favorito en El artista del año

Tras participar en la gala semifinal de El artista del año, Lucía de la Cruz no tuvo problemas en comentar quién es su favorito para llevarse la copa. "Estoy realmente sorprendida con todo el talento que he visto en este reality. Todos son muy buenos cantantes y creo que el simple hecho de pararse en este escenario y que todo el mundo los vea ya los hace ganadores. Sin embargo yo tengo mi favorito. Para mi es John Kelvin, es un muchacho con un gran registro de voz", mencionó la criolla.

"Jhon es muy talentoso pero creo que a veces tiene 'miedo', lo conozco y sé que el temor le gana por eso le he dicho que se deje de tonterías porque de lo contrario le voy a dar un 'cachetadón'. Le he dicho que cuando sale al escenario tiene que salir a destruir. Quiero que se lleve la copa aunque como digo todos son ganadores. Le he dado consejos pero lo que le digo a él se lo digo a todos, la humildad es la base de toda carrera", agregó Lucía quien además destacó el talento del cuerpo de baile del programa que acompaña a cada artista en el escenario.

"No solo me quedo admirada con el talento de los participantes del programa, sino con todos los bailarines. Lo único que puedo decir es bendito sea Dios porque sé que la música no va a morir. Siempre saldrán nuevas voces y siempre habrá bailarines. Lo importante es darle oportunidad a los nuevos talentos", anotó Lucía.

De otro lado, muy a su estilo confesó que le gustaría ser parte de El artista del año. "Creo que en este programa puede destacar tanto el artista como el que recién empieza una carrera. Nunca he estado en un reality de Gisela pero la verdad es que si me gustaría ser una participante. Si me llamen aquí estaré. Lo que si dejó en claro es que no esperen que baile, porque no se bailar vals", bromeó.