Instagram: Becky G y el atrevido atuendo que lució para concierto [FOTOS]

Becky G se presentó en Panamá junto al dúo Mau y Ricky. Durante este evento musical, la cantante de 'Sin Pijama' y 'Mayores' enamoró a más de uno con su sensual atuendo, el mismo que ella quiso presumir en su cuenta oficial de Instagram.

"Estamos ready", fue la corta descripción de la fotografía de Becky G. En la instantánea se logra ver que la intérprete pone al descubierto parte de su derrier.

Los miles de fans de Becky G no se hicieron esperan y se pronunciaron con distintos mensajes para halagar a la joven cantante: "Sos el amor de mi vida", "eres hermosa", "se ve que estás ready" y "Becky me caes genial y me gusta como bailas y cantas".

Como se recuerda, la guapa cantante ganó gran popularidad cuando lanzó el tema 'Mayores', en colaboración con el cantante Bad Bunny (el conejo malo), en julio del año pasado.

Recientemente, la guapa estadounidense presentó 'Zooted' junto al marroquí French Montana y el puertorriqueño Farruko. Además, la cantante de género urbano acaba de lanzar 'Cuando Te Besé' con el argentino Paulo Londra, la revelación del momento.

Así mismo, el éxito de Becky G no solo se ve reflejada en su pegajosa música, la hermosa cantante también tiene un gran número de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram, su red social favorita.

Tan solo en su cuenta de Instagram, la intérprete de 'Sin Pijama' tiene más de 12 millones de seguidores y sus sexys videoclips superan los miles de views en YouTube.