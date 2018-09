Magaly Medina y el contundente mensaje tras su salida de Latina [VIDEO]

Luego que Magaly Medina diera la noticia en su cuenta de Instagram que ya no trabajará más para Latina, tras cuatro años de pertenecer a la casa televisora, la periodista se enfoca en llevar otra rutina en su vida y publica video donde se le ve realizando actividad física en el gimnasio.

Con ropa deportiva, música de fondo y corriendo sobre una máquina, la popular 'Urraca' suda la gota gorda para mantener un buen estado de salud. A pesar que se le ve agitada ella no se rinde porque quiere llegar a su objetivo, así lo reflejó no solo en este clip que publicó en la citada red social, sino también en el mensaje, donde recalcó que el alcanzar una meta consta de retarse uno mismo y no decaer.

"Alcanzar nuestras metas no siempre es fácil. Superar los escollos , persistir, no decaer, retarnos a nosotros mismos es tarea diaria", se lee en las primeras líneas. También reveló que a pesar que no siempre está dispuesta a realizar ejercicios de alguna manera saca fuerzas y deja de lado la pereza pues su objetivos es tener una vida saludable.

"Levantarme e ir al gimnasio cinco veces a la semana mínimo no siempre es algo que quiero hacer, pero desde hace muchos años tomé la decisión de llevar una vida saludable y, no permito que la pereza, el trabajo o los malos ratos me hagan abandonar la ruta trazada", continuó la periodista. Esta publicación en tan solo 10 horas alcanzó los 38 mil 'me gusta'.

Luego de ver que Magaly Medina esta sudando la gota gorda, sus miles de seguidores se sumaron a este consejo de la exconductora de Latina y la felicitaron por este esfuerzo físico que ella está realizando.