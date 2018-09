Karen Schwarz rompe en llanto tras emotivo pedido para la Teletón 2018 [VIDEO]

Karen Schwarz, ex Miss Perú y conductora de TV, se quebró en plena trasmisión en vivo de la Teletón debido a la frustración de recibir contadas llamadas con donaciones para la nueva meta de recaudación para este 2018. El evento se trasmite por YouTube y en canales de señal abierta.

Como Karen Schwarz, diversos artistas del medio se han tomado el tiempo necesario para utilizar su influencia y poder lograr llegar al propósito de esta Teletón 2018, cuyo es montó llega a los 11' 717, 981 soles.

"Es fácil hablar, inventar, pero si tú no lo has vivido, pues yo sí. Yo he ido a la clínica por un tema muy familiar, y ahí me abrieron las puertas. Estoy aquí, he dejado a mi hija con mi mamá, me duele dejar a mi hija, pero lo hago por ellos, porque estoy agradecida de que mi hija está en casa y está sana", manifestó.

Hasta hace poco, la organización indicó que el monto bordeaba los 4 millones de soles, vale decir, suma que a duras penas pasa la cuarta parte de la cifra total que se ha visto como meta para esta Teletón 2018.

Karen Schwarz se ofreció como voluntaria para contestar las llamadas telefónicas del público que se conecta desde sus móviles o fijos a la línea central para poder donar, no obstante, muchas de las esperadas manifestaciones son para perder el tiempo con bromas que no van acorde con el serio momento.

"En verdad, a mí me duele mucho que hemos leído bastante comentarios (negativos). Estas historias que estamos viendo en televisión no son cuentos, sino historias reales. Son historias que pasan, pero a veces nos encerramos en nuestra burbujita. Nadie está libre de nada. La Teletón es realmente como la ven aquí", agregó Karen Schwarz en el material audiovisual que está en YouTube.

Finalmente, Karen Shwarz hizo hincapié que lo importante de esta colecta es donar lo que les nazca del corazón y no piensen que se les está obligando a realizar colaboraciones de "diez mil soles o más".